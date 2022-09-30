Мобилизованным могут вручить повестку по месту работы – "Объясняем.рф"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россиянам, которые подлежат мобилизации, могут вручить повестку прямо на рабочем месте, сообщает портал "Объясняем.рф".

"Да, повестка может быть направлена в военно-учетный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись", – говорится в сообщении.

Ранее на портале рассказали, что получившие освобождающую бронь от призыва в рамках частичной мобилизации граждане получат соответствующее удостоверение. Другим категориям россиян подобные бумаги выданы не будут.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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