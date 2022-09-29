Имеющим бронь от мобилизации гражданам выдадут удостоверения об отсрочке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Имеющие бронь от призыва в рамках частичной мобилизации граждане получат удостоверение об отсрочке, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Уточняется, что другим категориям граждан данные удостоверения выданы не будут.

Ранее сообщалось, что повестку не могут бросить в почтовый ящик или передать через родственников, друзей и соседей. Она вручается получателю лично в руки. Кроме того, повестки о призыве по частичной мобилизации могут вручаться в любое время суток, что является законным.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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