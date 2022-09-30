Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам исполнения законодательства в рамках призыва россиян по частичной мобилизации. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

С интересующими вопросами граждане могут обратиться по трем номерам горячей линии:

8 (495) 951-71-97 (многоканальный) по будням с 09:00 до 18:00;

(многоканальный) по будням с 09:00 до 18:00; 8 (495) 955-97-32 по будням дням с 09:00 до 18:00;

по будням дням с 09:00 до 18:00; 8 (495) 951-81-68 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 09:00 и в нерабочие дни.

В прокуратуре добавили, что функционировать горячая линия будет круглосуточно.

Ранее Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных россиян. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Те, кто отправится в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!