На востоке Москвы машина сбила молодого человека на самокате

На востоке Москвы легковая машина сбила самокатчика, который переезжал переход на красный свет, после чего протаранила мачту городского освещения.

Авария произошла на дублере Щелковского шоссе. Пострадавшего молодого человека госпитализировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.