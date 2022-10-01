Открытое горение в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано – МЧС

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Открытое горение в общежитии на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по городу.

По информации ведомства, в ликвидации пожара было задействовано 63 человека и 17 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.

В МЧС уточнили, что из окна 4 этажа здания наблюдается открытое горение. Люди смогли покинуть четвертый этаж самостоятельно.

ЧП произошло вечером в субботу, 1 октября, на Ярославской улице, дом 10, корпус 5. Сообщалось, что в здании организовали эвакуацию. При этом часть людей была заблокирована внутри.



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