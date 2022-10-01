Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар начался в хостеле на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Ярославской улице, 10 корпус 5 произошел пожар в хостеле, с четвертого этажа идет густой черный дым", – рассказал собеседник информагентства.

В здании проводится эвакуация. При этом часть людей, которые находились в хостеле, остаются заблокированными внутри.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее в сентябре пожарные спасли семь человек при возгорании на улице Пихтовая во Владивостоке. Огонь распространился по гостинице и охватил порядка 20 квадратных метров.

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