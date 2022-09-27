Очевидцы сообщили о пожаре в БЦ "Товарищество Рябовской мануфактуры" на Тульской

Видео: Москва 24

Пожар произошел в БЦ "Товарищество Рябовской мануфактуры" недалеко от станции метро "Тульская". Об этом Москве 24 рассказали очевидцы.

Огонь вспыхнул на крыше, где находится ресторан. На месте работают спасатели.

В экстренных службах ТАСС уточнили, что пожар охватил помещения ресторана "Иглубар", расположенного на крыше лофт-квартала в Холодильном переулке. Огонь удалось локализовать.

Из здания эвакуировали 100 человек. На место прибыли 15 пожарных расчетов. Площадь пожара устанавливается.

Видео: Москва 24

Ранее сообщалось , что четырех человек спасли из пожара, который произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на Ярославском шоссе в Москве. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До этого три человека пострадали во время пожара в многоэтажке у метро "Пражская". Пламя охватило квартиру на 7-м этаже на улице Красного Маяка. Пожарные вывели из огня шесть жильцов.