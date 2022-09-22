Очевидцы показали кадры пожара в жилом доме на севере-востоке столицы

На Алтуфьевском шоссе произошел пожар. Возгорание случилось в доме № 86. Кадрами с места ЧП поделились очевидцы.

По данным МЧС, из двух квартир там были спасены пять человек, причем четверо из них – дети. Их уже осматривают медики. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. К этой минуте возгорание уже удалось потушить.

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