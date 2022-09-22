В Минобороны ФРГ признались, что не могут понять стратегию Путина

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Берлин воспринимает заявления об угрозах использования ядерного оружия как попытки запугивания для разделения союзников, которые поддерживают Киев, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
По ее словам, в ФРГ будут следить за реакцией России и решениями Владимира Путина. При этом она призналась, что в настоящее время в Берлине не могут понять стратегию президента РФ.
"Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает. <...> Это должно быть очень четким сигналом для России – мы будем продолжать стоять на стороне Украины", – сказала Ламбрехт в эфире телеканала ZDF.
21 сентября Путин в своем обращении подчеркнул, что антироссийская политика Запада выходит за всякие рамки, занимаясь ядерным шантажом. В то же время он напомнил, что РФ способна ответить на подобные угрозы.
После координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова президента РФ о ядерном оружии. Он добавил, что Вашингтон отслеживает стратегическую конфигурацию Москвы, чтобы при необходимости скорректировать собственную.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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