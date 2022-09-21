Зеленский не поверил в возможность применения РФ ядерного оружия в спецоперации

Фото: телеграм-канал “Zelenskiy / Official”
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение он высказал в интервью Bild.
"Я не верю, что он (президент РФ Владимир Путин – Прим. ред.) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает украинский лидер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. По его словам, применение такого оружия будет иметь для Москвы беспрецедентные последствия. Он добавил, что НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, но продолжает мониторить и сохранять бдительность.
Россия предостерегла США от провокационных шагов – Рябков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: