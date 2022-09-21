Зеленский не поверил в возможность применения РФ ядерного оружия в спецоперации

Фото: телеграм-канал “Zelenskiy / Official”

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение он высказал в интервью Bild.

"Я не верю, что он (президент РФ Владимир Путин – Прим. ред.) применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие", – считает украинский лидер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. По его словам, применение такого оружия будет иметь для Москвы беспрецедентные последствия. Он добавил, что НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, но продолжает мониторить и сохранять бдительность.

