Генсек НАТО заявил, что РФ не сможет одержать победу в ядерном конфликте

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Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Reuters.

По его словам, применение такого оружия будет иметь для Москвы беспрецедентные последствия.

Он добавил, что НАТО не видит изменений в готовности ядерных сил России, но продолжает мониторить и сохранять бдительность. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что Альянс продолжит помогать Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова Владимира Путина о ядерном оружии. Он добавил, что Вашингтон отслеживает стратегическую конфигурацию Москвы, чтобы при необходимости скорректировать собственную.

