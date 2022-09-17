Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения тактического ядерного или химического оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", – заявил американский лидер в интервью CBS.

Байден подчеркнул, что применение ядерного оружия в конфликте "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".

Ранее председатель 77-й Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что в 2022 году мир максимально приблизился к угрозе ядерного конфликта. Ближайшим ориентиром он назвал Карибский кризис.

В МИД РФ напомнили, что Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что данные условия закреплены в особом документе.