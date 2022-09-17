Байден пригрозил России последствиями при применении ядерного оружия

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения тактического ядерного или химического оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ", – заявил американский лидер в интервью CBS.
Байден подчеркнул, что применение ядерного оружия в конфликте "изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой".
Ранее председатель 77-й Генассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что в 2022 году мир максимально приблизился к угрозе ядерного конфликта. Ближайшим ориентиром он назвал Карибский кризис.
В МИД РФ напомнили, что Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что данные условия закреплены в особом документе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: