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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ядерный арсенал лучшей гарантией сохранения великой России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На фоне похорон экс-президента СССР Михаила Горбачева Медведев поделился своим мнением о разрушении институтов любого государства в целом, в том числе Советского Союза.

"При всей разнице оценок поведения высшего руководства СССР и России того времени, следует отметить, что у них хватило ума не дать раздербанить гигантский ядерный арсенал Союза по вновь образовавшимся национальным квартирам", – подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что последствия "раздербанивания" ядерного арсенала могли быть быстрыми и губительными для всего мира. По его словам, весь стратегический ядерный арсенал тогда остался в России и поддерживается на очень высоком уровне.

"И это лучшая гарантия сохранения великой России", – заключил Медведев.

Ранее депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада поставить Украине ядерное оружие в целях повышения ее оборонного потенциала. Он отметил, что Киев ликвидировал запасы после подписания Будапештского меморандума в 1994 году. При этом, заявил он, Россия, также являющаяся подписантом документа, якобы нарушила его положения. В связи с этим Сикорский уверен, что Запад, взявший на себя роль гаранта безопасности Украины, должен предпринять меры для компенсации ее потерь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что призывы Сикорского передать Украине ядерное оружие ставят под удар польский народ. Она отметила, что контролируемые Западом польские политики распространяют экстремистскую идеологию и ненависть, а также несут угрозу режиму нераспространения ядерного оружия.

До этого первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в ядерной войне никто не победит, мир может просто исчезнуть. Сенатор отметил, что, согласно ядерной доктрине, Россия имеет право атаковать, если НАТО сделает попытку ядерной бомбардировки территории страны или Москва почувствует соответствующую угрозу.

