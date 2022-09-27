Пожарные ликвидировали возгорание на крыше здания в Холодильном переулке

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Пожарные ликвидировали возгорание на крыше лофта в Холодильном переулке у станции метро "Тульская" на площади 35 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Там уточнили, что пожар произошел по адресу Холодильный переулок, дом 3, строение 4. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:39.

"По прибытии <...> было установлено, что с крыши четырехэтажного административного здания наблюдается открытое горение. Принятыми мерами в 11:56 пожар был локализован и в 12:08 ликвидирован на площади 35 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в бизнес-центре "Товарищество Рябовской мануфактуры". По словам очевидцев, огонь вспыхнул на крыше, где находится ресторан "Иглубар". Из здания эвакуировали 100 человек. На месте работали 15 пожарных расчетов.

