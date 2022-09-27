Семь человек спасли при пожаре в гостинице во Владивостоке

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Пожар произошел в гостинице на улице Пихтовая во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло в сауне на первом этаже гостиницы. Спасатели прибыли на место спустя семь минут после получения сообщения о пожаре.
"На момент прибытия пожарных сауна, расположенная в левом крыле здания, была сильно задымлена, кроме того наблюдалось сильное задымление со второго по четвертый этажи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что из отрезанных дымом помещений сотрудники МЧС спасли 7 человек. До приезда спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.
Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и оценивается нанесенный ущерб.
Ранее сообщалось, что 6 человек были спасены при пожаре в квартире жилого дома на улице Красного Маяка в Москве. Площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров.
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