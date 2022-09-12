МЧС наградило медалями героев, спасших 6 человек из горящей машины в центре Москвы

Руководство столичного главка МЧС наградило двух спортсменов, которые спасли шесть человек из горящего автомобиля в центре Москвы. Медали героев "за спасение при пожаре" получили тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов и спортсмен Арсланбек Алиев.

Награждал их временно исполняющий обязанности начальника московского управления МЧС Юрий Ткаченко.

В конце июня на Зубовском бульваре Mercedes вылетел на тротуар, врезался в здание и загорелся. Произошло это из-за нарушения правил водителем. За считанные минуты очевидцы Рашидов и Алиев смогли открыть дверь и в последний момент вытащить пассажиров с заднего сидения. Двое на переднем погибли. Огонь распространялся молниеносно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.