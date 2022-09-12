Путин заявил о снижении инфляции в России

Инфляция в России снижается, страна справляется с давлением со стороны Запада. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства подчеркнул, что российским властям удалось не допустить резкого спада экономики, несмотря на санкции.

Еще одним достижением правительства президент назвал стабильную ситуацию на рынке труда. По его словам, безработица находится на исторических минимумах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.