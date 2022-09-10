Открытие самого большого в Европе колеса обозрения на ВДНХ. Прямой эфир

В День города на ВДНХ торжественно открылось самое большое в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы". Его высота составляет 140 метров.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская ведет прямой репортаж с места события. Она сделает круг в числе первых счастливчиков, поделится своими впечатлениями от поездки с нашими зрителями, а также пообщается с другими участниками праздничного мероприятия.

Один оборот колеса займет 18 минут 40 секунд. Одновременно на "Солнце Москвы" смогут прокатиться 450 человек.

На первые сеансы горожане могли приобрести билеты только онлайн. Покупка билетов офлайн станет доступна после открытия. Всего предусмотрено несколько категорий билетов: для взрослых, детей, семей и льготников. Цены начинаются от 550 рублей.

Колесо обозрения будет работать круглый год каждый день с 10:00 до 22:00. Все 30 кабинок будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, камерами видеонаблюдения, аудиогидом и тревожной кнопкой.