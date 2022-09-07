Уровень инфляции в РФ может быть около 12% – Путин

Инфляция в России снижается, по итогам года ее уровень может быть около 12%. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Президент также обратил внимание на происходящее в других странах, где прослеживается тенденция к повышению инфляции. В Германии на данный момент ее уровень составляет почти 8%, в Голландии – 12%, в Латвии – около 20%, в Эстонии – свыше 25%.

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