Путин прокомментировал назначение Лиз Трасс на должность премьера Британии

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Владимир Путин, комментируя назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании, указал, что в королевстве далекая от демократических принципов процедура избрания руководителя.
По его словам, она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии.
"Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства. Правящая элита там имеет свои установки", – пояснил президент.
Он добавил, что дело Британии, как выстраивать отношения с Россией, в то же время дело РФ – защищать свои собственные интересы. Российский лидер пообещал, что страна будет делать это последовательно.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что назначение на должность премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс демонстрирует кризис британской демократии.
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.
Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.
Недовольные новым премьером страны британцы вышли на протест
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