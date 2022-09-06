Путин предложил возродить каспийский курорт Каякент

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Владимир Путин предложил воссоздать на современном уровне курорт Каякент, который находится на Каспийском море в Дагестане.
"Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии", – сказал Путин на заседании Госсовета по развитию туризма в России.
Президент РФ поручил создать новые крупные всесезонные курорты, активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей, а также дальневосточного Приморья. Он отметил, что такие курорты должны быть всесезонными и иметь современную, комфортную инфраструктуру, в том числе бассейны.
Также Путин подчеркнул, российские власти должны приложить все усилия для того чтобы путешествия были доступны для россиян с разным уровнем дохода.
"Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – (для. – Прим. ред.) укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону", – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что продажи путевок по России увеличились почти в 20 раз после возобновления в конце августа программы туристического кешбэка. Только в первый день продаж объем реализованных путевок достиг показателя 30% от всех проданных на прошлом этапе туров.
Это связывают с тем, что в начале лета россияне не были готовы планировать зимний отдых, а теперь спрос вырос.
Россиянам стали доступны туры в Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию
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