В Дагестане захотели построить курорт – аналог Сочи – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ростуризм задумал построить в Дагестане морской курорт, который бы стал аналогом Сочи, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
На побережье Каспийского моря может появиться комплекс площадью 200 гектаров на 30 тысяч гостиничных номеров. На реализацию проекта потребуется до 300 миллиардов рублей.
По данным издания, проект курортного кластера обсуждали на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина.
По словам представителя Ростуризма, в Дагестане, где сейчас отмечается устойчивый рост турпотока, есть все благоприятные условия для пляжного отдыха.
"Широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон", – заявил он.
Интерес к туристическим поездкам в Дагестан начал расти с начала пандемии. В 2021 году в регион приехали 1,085 миллиона путешественников, что на 30% выше показателя предыдущего года. Этот год для Дагестана может стать рекордным.
9 июня Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. С 1 августа для туристов доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.
Российский туризм осваивает новые маршруты
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