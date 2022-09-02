Нефть из России пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях – Песков

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В случае введения потолка цен на энергоресурсы, Москва будет поставлять нефть в действующие на рыночных условиях страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вице-премьер Александр Новак ведет контакты по линиям ОПЕК и ОПЕК+. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Россия не будет взаимодействовать на нерыночных условиях.

Решение о введении ограничений цен на российскую нефть он также назвал абсурдным.

Песков пояснил, что сейчас энергетические рынки, в основном в Европе, "лихорадит". По его мнению, антироссийские санкции привели к весьма глубокому кризису.

"Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента высказал мнение, что американские компании становятся богаче, а европейцы – беднее.

"Посмотрим, каким образом будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", – заметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что альтернативных направлений "гораздо больше, чем прежних".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что министры финансов G7 представят план по установлению предельной цены на российскую нефть в пятницу, 2 сентября. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

Позже Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.

