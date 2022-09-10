Москву сфотографировали ко Дню города с борта МКС

Фото: Музей Москвы/космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рыжиков

Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев сфотографировал Москву с борта МКС и поздравил ее жителей с Днем города.

"Москва с каждым годом становится все комфортнее, удобнее, мобильнее, благоустроеннее и красивее. Она развивается с космической скоростью, покоряет сердца миллионов людей и доказывает всему миру, что является лучшим городом Земли", – сказал он.

Артемьев отметил, что Москву делают лучше люди, которые в ней живут.

"Это огромная заслуга людей, которые создавали этот город, и тех, кто по сей день трудится на благо Москвы и москвичей. С праздником", – резюмировал он.

Ранее с Днем города москвичей поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что столицу создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее. По его словам, мало городов могли бы сравниться с Москвой, не каждый из них так стремительно развивается и заботится о своих жителях.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры.