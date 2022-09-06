"Личная территория": "запустили дом, упустили детей"

Четверо по лавкам. Так и живет семья Субботиных в подмосковном Фрязине. Муниципальная двушка больше напоминает хлев: стены ободраны, мусора полно, насекомых пруд пруди. Клопы и тараканы уже расползлись по всему подъезду, жалуются соседи.

Как заставить жильцов навести порядок на своей территории? Подробнее – в программе "Личная территория".