Глава Мосгоризбиркома назвала итоговые результаты выборов в Москве

15:24
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Кандидаты от партии "Единая Россия" получили 70,7% онлайн-голосов и 80,59% на избирательных участках в рамках выборов муниципальных депутатов в Москве.
"По общим данным, у кандидатов "Единой России" 81,86% голосов, по ДЭГ – 70,7%, по очному голосованию – 80,59%", – уточнили в Мосгоризбиркоме.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что кандидаты от "Единой России" займут 1 160 мандатов, "Мой район" – 134, КПРФ – 42, самовыдвиженцы – 26.
"Как распределились 1 416 мандатов: "Единая Россия" – 1 160 мандатов, "Мой район" – 134, КПРФ – 42, "Справедливая Россия" – 20, Новые люди – 20, ЛДПР – 11, "Яблоко" – 3, и "Коммунисты России" – один", – прокомментировала Кириллова.
Она добавила, что результаты подведены в 124 муниципальных образованиях, в Люблине двое кандидатов набрали одинаковое число голосов, там предстоит жеребьевка.
Выборы муниципальных депутатов продлились с 9 по 11 сентября. Отмечается, что итоговая явка на выборах муниципальных депутатов составила 33,9%.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.
До этого в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что с начала голосования не было выявлено ни одного серьезного нарушения процедур. В частности, не зафиксировано фактов двойного голосования. Отмечалось, что все жалобы относительно возможного нарушения избирательного законодательства специалисты оперативно проверяли, пока не подтвердилась ни одна из них.
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