"Личная территория": "она ребенку чужая!"

Настоящая драма разворачивается в Одинцове: две женщины не могут поделить ребенка! Анастасия – биологическая мать почти двухлетнего малыша. Оставила его сразу после родов.

Мальчик попал в дом малютки, а спустя несколько месяцев опекунство над ним оформила супружеская пара. Сейчас Людмила, которая уже считает себя его настоящей матерью, хочет усыновить ребенка. Но Анастасия решила вернуть сына. Мол, осознала ошибку. Она готова доказать, что исправилась, и просить суд дать ей шанс. С кем останется малыш? Подробнее – в программе "Личная территория".