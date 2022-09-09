Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 9 сентября, в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом температура воздуха в столице составит 12–14 градусов, а в Подмосковье – 9–14 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление прогнозируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о заморозках с 9 по 11 сентября. Ожидаются заморозки с температурой от -2 до 0 градусов, предупредили в МЧС.

