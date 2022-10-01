Прокуратура проведет проверку после пожара в хостеле на северо-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Прокуратура столицы проведет проверку после пожара в хостеле на северо-востоке города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании хостела на улице Ярославской. Возгорание ликвидировано. Предварительно пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

В настоящее время на место ЧП прибыл исполняющий обязанности Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.

ЧП произошло вечером в субботу, 1 октября, на Ярославской улице, дом 10, корпус 5. Сообщалось, что в здании организовали эвакуацию.

По информации МЧС РФ по Москве, открытое горение было ликвидировано в 19:56. В ликвидации пожара было задействовано 63 человека и 17 единиц техники.



Более 300 человек эвакуировались из горящего хостела на Ярославской улице в Москве

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