Один человек пострадал в ДТП с автомобилем и самокатом на дублере Щелковского шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Молодой человек пострадал в результате ДТП возле дома 84 на дублере Щелковского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МВД России по столице.

"Водитель легкового автомобиля двигался по дублеру Щелковского шоссе в сторону области. В районе дома 84 он совершил столкновение с 19-летним гражданином, который переезжал дорогу на запрещающий сигнал светофора", – рассказали в ведомстве.

Управлявший самокатом юноша был госпитализирован.

На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Сообщалось, что в связи с инцидентом на дублере Щелковского шоссе в сторону области перекрыто движение.

В настоящий момент проезд освобожден.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!