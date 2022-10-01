Один человек погиб в ДТП на трассе А107 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Один человек погиб в результате автомобильной аварии с участием двух машин на трассе А107 в Московской области, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, ДТП случилось на 159 километре трассы А107. Водитель ВАЗ выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Ford.

В результате водитель автомобиля ВАЗ погиб. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка.

Ранее на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, в результате чего она столкнулась с еще одним автомобилем. По информации пресс-службы главка МВД России по Московской области, пострадали три сотрудника полиции.

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