Водитель каршеринга устроил ДТП на улице Корнейчука в Бибиреве.

По словам очевидцев, арендованный автомобиль врезался в Lada, ее отбросило на припаркованный Mercedes. Один водитель был госпитализирован.

По предварительным данным, находящийся за рулем каршеринга был пьян. Тест на алкоголь показал в крови более промилле.

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