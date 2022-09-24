"Рейд 112": четыре машины сгорели на Перовской улице

На Перовской улице в районе дома 35 сгорели четыре автомобиля. Первым огонь охватил автомобиль Lada. Потушить его не удалось, после чего он перекинулся на другие машины. В результате пострадал один человек. Он получил ожог руки.

На 58 километре МКАД водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на мокрой дороге и допустил ДТП. В результате пострадали два человека.

А на Домодедовской улице в девятиэтажном доме загорелась трехкомнатная квартира, расположенная на втором этаже. Пострадавших тем не менее не было.

Об этих и других происшествиях минувшей недели – в сюжете телеканала Москва 24.

