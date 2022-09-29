"Рейд 112": автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в кроссовер

Автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в кроссовер FAW и отлетел в разделительный отбойник. Пострадал один человек. Как выяснилось, владелец FAW купил новый автомобиль час назад. На трассе неожиданно закончился бензин, и мужчина побежал с канистрой до ближайшей заправочной станции.

Мотоцикл Kawasaki совершил наезд на пешехода. Мотоцикл опрокинулся на бок и пролетел по асфальту еще около 100 метров. Пешехода с переломом бедра и голени госпитализировали в ближайшую больницу.

Об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.