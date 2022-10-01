Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в подмосковной Коломне

Фото: МЧС России

Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Коломне, передает ТАСС.

"В Коломне на проспекте Кирова, 30 в девятиэтажном кирпичном доме произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже. Повреждена одна перегородка между квартирами", – сообщил источник информагентства в экстренных службах.

Уточняется, что в инциденте пострадали пять человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в связи со взрывом из здания эвакуировали 130 человек. В настоящий момент они вернулись в свои квартиры.

В начале сентября на Тепличной улице в Москве произошел взрыв, к установлению обстоятельств которого подключилась Хорошевская межрайонная прокуратура. Сообщалось, что госпитализация потребовалась пострадавшей женщине, которая открыла заглушку и кран газовой плиты.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!