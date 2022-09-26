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Происшествия

26 сентября, 23:32

Два человека пострадали при взрыве газового баллона в автосервисе в Нальчике

происшествиярегионы

Фото: 07.mchs.gov.ru

Два человека пострадали при разгерметизации газового баллона в автосервисе в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 21:20 по московскому времени в понедельник поступила информация, что <...> в результате разгерметизации бытового газового баллона произошел хлопок на территории автосервиса с частичным разрушением здания, без последующего возгорания", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и четыре единицы техники. По данным ведомства, пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в республиканскую клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Ижевске. Несущие строительные конструкции дома не были повреждены. На месте ЧП работали 39 человек и 12 единиц техники.

До этого 6 человек погибли и 19 пострадали при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ступине. На двух верхних этажах здания обрушились внешние панели. Также были разрушены внутренние перегородки двух квартир и выбиты окна.

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