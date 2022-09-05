Газовый котел взорвался в жилом доме в Новосибирске

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Взрыв газа произошел в многоквартирном деревянном жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Поздно вечером в восьмиквартирном деревянном доме <...> произошел хлопок газовоздушной смеси. <...> Установлено, что в квартире на первом этаже произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал: до приезда спасателей 23 человека, в том числе семеро детей, эвакуировались из дома самостоятельно.

Взрыв котла не привел к возгоранию в доме, однако выбил стеклопакет в квартире на первом этаже. В настоящее время оценивается ущерб зданию, решается вопрос о расселении жильцов.

В августе этого года хлопок газа произошел на городском рынке в Астрахани. В результате пострадала женщина, ее доставили в больницу.

