МВД проверит кубанского блогера, заставившего сына целовать манекен и материться

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором блогер Мага-торнадо вынуждает своего маленького ребенка целовать манекен и материться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На видео мужчина спрашивает у сына, нравится ли ему женский манекен. Затем он поднимает мальчика на руки и просит поцеловать манекен, а после сам целует женскую фигуру в губы. На иных кадрах отец просит малыша обматерить надгробие. В конце каждого ролика он дает ребенку "пять".

В рамках проверки правоохранители выяснят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям родителей малыша.

В ГУ МВД по региону рассказали РИА Новости, что блогера Мага-торнадо не первый раз задерживают за оскорбление и провокацию других водителей на дороге, а в августе 2024 года на него составили административный протокол за вызывающее поведение и неуважение к окружающим.

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". СУ СК России по Кубани тоже начало проверку.

Ранее блогер Сергей Косенко привлек внимание общественности после публикации видеоролика, на котором бросил собственного сына в сугроб. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

При этом адвокат блогера после этого заявил, что ребенок не принимал участия в съемке ролика. По его словам, съемки были произведены с применением монтажа и куклы-манекена.

Позже СК возбудил уголовное дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, МВД РФ объявило Косенко в розыск.

В январе суд заочно арестовал его. В заключении блогер должен провести 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в стране. Прокуратура внесла на это решение апелляционное представление.

Сам Косенко, комментируя решение об аресте, заявил, что "любит Россию и русских людей". Он также выразил надежду на то, что "здравый смысл, добро и позитив возьмут верх".

