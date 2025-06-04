На блогера Боню составили протокол по делу о пропаганде наркотиков

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На российскую телеведущую и блогера Викторию Боню составили протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок № 184.

В суде пояснили, что в отношении Бони поступило дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием сети Интернет".

Суть претензий не уточняется. Заседание по данному делу назначено на 26 июня. По данным журналистов, блогеру грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее Боня заявляла, что задумалась о рождении дочери и сына после восхождения на Эверест. Она подчеркнула, что собирается "работать в этом направлении".

Блогер поднялась на вершину 19 мая. Боня рассказала, что покорить гору ей удалось спустя 40 часов пути.

