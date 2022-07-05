Россияне столкнулись с трудностями в планировании отпуска

Половина россиян столкнулась с проблемами при планировании отпуска летом. Это следует из результатов опроса сервиса GEO.Platforma. Путешественники пожаловались еще и на сложности при бронировании жилья – 33% опрошенных.

Весной перестали работать Booking и Airbnb. Их сменили отечественные агрегаторы. Какими сервисами стали пользоваться москвичи и как не нарваться на сайт-фальшивку – в эфире телеканала Москва 24.