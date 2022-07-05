Аномальная жара установилась в Риме. Так, в итальянской столице ожидается около 40 градусов.

В Турции и Индии же начались дожди. На юг России также обрушились ливни, а на европейскую часть – зной.

Какие глобальные катаклизмы могут произойти этим летом и почему? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.