Тревел-эксперт рассказала о полезных в путешествиях мобильных приложениях

Где бронировать билеты и отели опытные туристы уже давно разобрались. Однако и другие детали вроде списка вещей, автобусных маршрутов и точек, где можно подключиться к Wi-Fi, необязательно держать в голове. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, какие существуют удобные мобильные приложения, чтобы облегчить жизнь путешественникам.

Flightradar24

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Зачем нужно: наблюдать за перемещением самолетов в режиме реального времени.

Сколько стоит: бесплатно. Есть платные функции с более детальной информацией о самолетах и авиакомпаниях, а история полетов хранится от трех месяцев до года. Но для туристов эти подробности не самые необходимые.

Самая удобная опция этого приложения – это мгновенные уведомления о любых изменениях в расписании рейсов. Иногда вы узнаете о задержке или отмене даже быстрее, чем услышите объявление по громкой связи в аэропорту.

В приложении можно мониторить не только свой рейс, но и вообще любой, включая лайнер, который пролетает сейчас над вами. В нем легко узнать, куда и откуда он движется, просто направив камеру телефона в небо. Еще из прикольных "фишек" – возможность наблюдать 3D-визуализацию полета, которую видит перед собой пилот этого воздушного судна.

Rome2Rio

Зачем нужно: ориентироваться в общественном транспорте.

Сколько стоит: бесплатно.

Удобная программа, чтобы строить маршруты на всех видах транспорта. Задаете точку отправления и пункт назначения, а приложение предлагает все возможные маршруты на самолете, поезде, автобусе, пароме или авто. Там же можно увидеть продолжительность пути, цены, а также купить билет.

В случае с авто – приложение покажет удобный маршрут по трассам, примерный расход бензина и цены на него в этой стране. Если в путешествии планируется сложная логистика, то будут предложены разные комбинации с пересадками и общей стоимостью поездки.

"Первая помощь"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Зачем нужно: чтобы не растеряться, если кому-то нужна помощь.

Сколько стоит: бесплатно.

Это приложение создано международной организацией "Красный Крест", чтобы помочь спасти свою или чужую жизнь, если что-нибудь случится. Оно пригодится не только туристам, так как в программе собраны подробные инструкции оказания первой помощи в разных ситуациях. Для наглядности там есть видео и картинки.

Что особенно важно, все рекомендации написаны врачами, а не копирайтерами из интернета, так что доверять им можно. Туристам будут полезны номера служб спасения в разных странах и прочие советы, куда обращаться, если что-то случилось. Также в приложении есть инструкции, как вести себя при землетрясении, торнадо и прочих природных катаклизмах. Оно умеет работать и без подключения к интернету, но для этого весь необходимый контент нужно заранее скачать.

WiFi Map

Зачем нужно: искать, где раздают бесплатный Wi-Fi и пароли к точкам.

Сколько стоит: бесплатно. Есть платная версия, где нет рекламы.

В приложении собраны все места вокруг вас, где можно подключиться к Wi-Fi. Причем в базе можно найти как общедоступные точки доступа, так и закрытые сети (с указанием пароля). Именно это делает программу очень ценной. В приложении больше 100 миллионов Wi-Fi-точек по всему миру. Причем добавляют новые места в базу сами пользователи. Зашел в кафе, узнал пароль, внес точку в программу.

Flush

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зачем нужно: искать общественные туалеты.

Сколько стоит: бесплатно.

На первый взгляд, кажется, что это бесполезная штука, но это ровно до того момента, пока не захочется в туалет в незнакомом городе. Чтобы найти ближайшую уборную, нужно ввести адрес местонахождения, и приложение выдаст все точки поблизости. Помимо карты, здесь также есть информация о том, платный это туалет или бесплатный (а если платный, то сколько стоит), данные о наличии мыла, туалетной бумаги и прочего.

PackPoint

Зачем нужно: чтобы не забыть зарядку для телефона и запасные носки.

Сколько стоит: бесплатно.

Удобный планировщик для сборов чемодана. Приложение предлагает примерный список вещей, который вам может пригодиться в поездке. Для начала нужно ввести пункт назначения и цель путешествия, а дальше искусственный интеллект сам составит вам необходимый перечень с учетом погоды, дресс-кода и даже стиральной машины в месте пребывания. Списки можно редактировать и сохранять, чтобы в следующий раз, когда соберетесь снова, например на море или в командировку, не ломать себе голову.