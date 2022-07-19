Столичные дорожные службы отремонтировали 310 объектов

Столичные дорожники активно начали готовиться к зиме. Отремонтировали уже 310 объектов.

Как отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Москва использует для магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения собственные асфальтобетонные смеси. Они повышают прочность асфальта в полтора раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.