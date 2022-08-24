Биолог объяснил, как быстро восстанавливается лес после пожара

Фото: МЧС России

Специалисты столичных служб продолжают оказывать помощь властям Рязанской области в тушении лесных пожаров. Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, доктор биологических наук Дмитрий Замолодчиков в разговоре с Life.ru рассказал, как быстро может восстановиться лес после пожара.

По его словам, лес имеет свойство восстанавливаться самостоятельно, например в тайге. Эксперт привел данные, согласно которым скорость выгорания лесов в связи с потеплением климата опережает скорость их восстановления. Так, если в течение 10 лет не произойдет ни одного пожара, а воздух будет достаточно влажным, то на лесной территории запустится процесс восстановления.

Однако лесополосы, которые могут располагаться в степной или пустынной зонах, не восстанавливаются. Это искусственно созданные зоны для создания благоприятных условий.

По словам эксперта, возникновение лесного пожара всегда определяется антропогенными и естественными факторами. К естественным, прежде всего, относятся погодные условия: высокая температура воздуха, отсутствие влажности и сухие грозы. Антропогенными можно считать ситуации, когда пожар начинается из-за непотушенного огня, оставленного человеком.

Замолодчиков добавил, что огонь часто распространяется от автомобильных дорог или путей.

Главной мерой в борьбе с пожарами он назвал перекрытие входа в лесные зоны.

Тушить пожары, по словам эксперта, необходимо. Особенно важно прикладывать усилия для спасения заповедных зон с ценными лесами. В густонаселенных районах также необходимо ликвидировать возгорания, поскольку смог может нанести вред человеческому здоровью. Замолодчиков привел в пример ситуацию с пожарами в 2010 году, когда смертность в Москве, по данным статистики, выросла в 2 раза.

Пожары, например, в Сибири практически не тушат, сообщил специалист. По его мнению, это обусловлено удаленностью лесов от населенных пунктов. Такие пожары не приносят вреда здоровью людей до тех пор, пока дым не начнет распространяться на жилые территории.

"Если говорить об отношении к природе, то, как правило, такие пожары, как в Сибири, в общем-то, явление достаточно обычное", – объяснил биолог.

До этого сообщалось, что для локализации лесных пожаров в Рязанской области потребуется 2–3 дня. Для полной ликвидации возгораний от 1 до 2 недель. Такое предположение высказал врио губернатора региона Павел Малков в обращении к Владимиру Путину.

