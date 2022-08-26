Лесные пожары в Рязанской области за сутки выросли на 14%

09:42
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Площадь лесных пожаров под Рязанью за день выросла на 14%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По состоянию на 06:30 по московскому времени пятницы общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тысячи гектаров, сутками ранее – 15,23 тысячи гектаров", – говорится в сообщении.
Накануне в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Владимир Путин, в свою очередь, до этого поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.
По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.
Общая площадь пожаров в России превысила 120 тысяч гектаров
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