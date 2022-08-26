Лесные пожары в Рязанской области за сутки выросли на 14%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадь лесных пожаров под Рязанью за день выросла на 14%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По состоянию на 06:30 по московскому времени пятницы общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тысячи гектаров, сутками ранее – 15,23 тысячи гектаров", – говорится в сообщении.

Накануне в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин, в свою очередь, до этого поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

