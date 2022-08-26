Общая площадь пожаров в России превысила 120 тысяч гектаров

Москве угрожает смог не только от рязанских пожаров. Запах гари и плотная дымка могут прийти из Подмосковья и соседних областей. Очаги возгорания там фиксируют ежедневно.

Общая площадь пожаров в России уже превысила 120 тысяч гектаров. В шести регионах введен режим ЧС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.