Выдававших себя за высокопоставленных чиновников мошенников задержали в Москве

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ФСБ совместно с МВД РФ задержала в Москве мошенников, которые под видом чиновников предлагали купить назначения на государственные должности, говорится в сообщении телеграм-канала "МВД Медиа".

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в преступной схеме участвовали пять человек. Злоумышленники, представляясь высокопоставленными чиновниками в высших органах госвласти, используя вымышленные имена, незаконно взяли с мужчины 180 миллионов рублей за устройство его на государственную должность. Также потерпевшему обещали содействие в получении государственных земель под жилую застройку.

В ходе обысков в жилищах подозреваемых были обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие об их преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полиция в Дмитрове поймала сотрудницу банка, подозреваемую в мошенничестве. Злоумышленница работала с клиентами и помогала им оформлять вклады на крупные суммы. Она переводила деньги вкладчиков без их ведома на другие счета, после чего обналичивала. Общая сумма похищенных средств составила около 10 миллионов рублей.

До этого специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв. В ЦБ рассказали, что мошенники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи.

