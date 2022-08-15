Трамп призвал ФБР вернуть документы, изъятые из его резиденции

07:24
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трам призвал американское Федеральное бюро расследований немедленно вернуть документы, которые были изъяты ФБР во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат-клиент", а также материалами "исполнительной власти" <...>, которые они не должны были забирать. Прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли", – написал политик в своей социальной сети Truth Social.
9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.
12 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что агенты ФБР при обыске в поместье Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.
В этот же день газета Politico со ссылкой на ордер сообщила, что расследование ФБР в отношении бывшего президента США касается возможного нарушения закона о шпионаже. По данным издания, такое обвинение может обернуться для Трампа тюремным сроком.
ФБР изъяло 11 комплектов документов при обыске у Трампа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: