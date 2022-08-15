Трамп призвал ФБР вернуть документы, изъятые из его резиденции

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Экс-президент США Дональд Трам призвал американское Федеральное бюро расследований немедленно вернуть документы, которые были изъяты ФБР во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат-клиент", а также материалами "исполнительной власти" <...>, которые они не должны были забирать. Прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли", – написал политик в своей социальной сети Truth Social.

9 августа Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты Федерального бюро расследований. Экс-лидер США назвал это нападением радикальных левых демократов, которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты.

12 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что агенты ФБР при обыске в поместье Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов. Было вывезено около 20 коробок, в которых находились документы, фотографии, указ о помиловании экс-советника американского лидера Роджера Стоуна, а также ряд данных о президенте Франции.

В этот же день газета Politico со ссылкой на ордер сообщила, что расследование ФБР в отношении бывшего президента США касается возможного нарушения закона о шпионаже. По данным издания, такое обвинение может обернуться для Трампа тюремным сроком.

