"Московский патруль": убийство Дарьи Дугиной

ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. По данным спецслужб, бомбу в автомобиле активировали удаленно, а предполагаемый исполнитель арендовал квартиру в одном доме с погибшей.

Почему следователи называют убийство заказным? И что уже известно об организаторах и исполнителях? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.