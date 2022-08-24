"Московский патруль": задержание в центре столицы

На Новослободской улице право-охранители задержали сразу несколько человек. На глазах у прохожих подозреваемых вытащили из машин и положили лицом в асфальт.

Причины задержания пока неизвестны, как и личности задержанных. Работа криминалистов на месте продолжается.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.